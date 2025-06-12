На Кіровоградщині потонула жінка: деталі трагедії

фото: ДСНС у Кіровоградській області

Трагічна подія сталася 11 червня в селі Новомиколаївка Кропивницького району. У місцевому ставку втопилася жителька Кетрисанівської громади

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Вранці місцеві мешканці повідомили рятувальникам про потопельницю у ставку. Бійці ДСНС дістали з водойми тіло загиблої жінки 1969 року народження.

"Обставини події наразі з’ясовують правоохоронці", — йдеться в повідомленні.