Житель Киевщины нашел в своем огороде артиллерийский снаряд
Житель села Гора Бориспольского района во время работы на собственном огороде наткнулся на подозрительный предмет ― артиллерийский снаряд
Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который пролежал в земле со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
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