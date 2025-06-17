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17 июня 2025, 14:30

Житель Киевщины нашел в своем огороде артиллерийский снаряд

17 июня 2025, 14:30
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фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС
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Житель села Гора Бориспольского района во время работы на собственном огороде наткнулся на подозрительный предмет ― артиллерийский снаряд

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который пролежал в земле со времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101.

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