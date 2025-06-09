У посадовця ЗСУ знайшли 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру і декілька автомобілів

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, в 2023–2024 роках посадовець та його родина стали власниками 14 земельних ділянок у Київській області, квартири, автомобілів Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, а також облігацій.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання останнього виявили зброю та боєприпаси, який останній зберігав без передбаченого законом дозволу.

Колишньому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві командир військової частини заплатив 2000 доларів голові ВЛК, щоб не їхати на фронт.