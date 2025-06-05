На Київщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей

фото: freepik.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.

Як зазначається, ввечері 4 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух.

Внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Чоловік, який причетний до вибуху, був затриманий на місці події.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, Київщині затримали жінку, яка підпалила два автомобілі.