Фото: Нацполиция

В Киевской области водитель не справился с управлением. В результате аварии он и его пассажиры погибли

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 4 июня в Барышевской общине на автодороге Веселиновка 46-летний водитель автомобиля Chevrolet на закругленном участке дороги не справился с управлением. В результате автомобиль съехал на обочину дороги, где столкнулся с деревом.

В результате аварии водитель и его двое пассажиров погибли на месте. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев-Чоп". Один из водителей погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали медики.