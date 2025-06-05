Смертельное ДТП в Киевской области: погибли три человека
В Киевской области водитель не справился с управлением. В результате аварии он и его пассажиры погибли
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Авария произошла 4 июня в Барышевской общине на автодороге Веселиновка 46-летний водитель автомобиля Chevrolet на закругленном участке дороги не справился с управлением. В результате автомобиль съехал на обочину дороги, где столкнулся с деревом.
В результате аварии водитель и его двое пассажиров погибли на месте. Правоохранители проводят расследование.
Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев-Чоп". Один из водителей погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали медики.
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