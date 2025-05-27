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На Київщині затримали чоловіка, який продавав заборонені речовини. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 35-річного чоловіка, який незаконно зберігав та збував наркотичні засоби на території Іванківської громади. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

За даними поліції, чоловік був на замісній терапії. Таким чином він купував метадон, який потім планував розповсюджувати разом зі спільниками. Згодом він сам шукав "клієнтів" та продавав їм заборонені речовини.

Зловмисника затримали "на гарячому". Зараз його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше в 55-річного жителя Одещини знайшли понад 5 кілограмів канабісу. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.