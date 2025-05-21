Поліцейські вилучили у жителя Одещини понад 5 кг канабісу: що йому загрожує

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Фігуранту висунули обвинувачення в незаконному придбанні, виготовлені та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту в особливо великих розмірах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Наркотики виявили у 55-річного жителя одного з сіл Березівського району. В підсобному приміщенні, гаражі та на горищі правоохоронці знайшли понад 5 кілограмів канабісу, що в подальшому було підтверджено експертним висновком.

Поліцейські встановили, що чоловік власноруч зірвав неподалік від будинку дикоростучі коноплі, приніс їх додому, висушив, подрібнив та зберігав для власного вживання.

Жителю Одещини загрожує до 8 років позбавленням волі.

Як повідомлялось, в Одеській області поліцейські викрили неповнолітнього наркоторговця.