Фото: Нацполіція

У столиці правоохоронці затримали двох наркоторговців. Вони розкладали "закладки" у Подільському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столові постануть перед судом двоє чоловіків, які на Подолі збували психотропи та наркотики. В їхньому авто поліцейські знайшли майже 90 згортків із канабісом, амфетаміном, метамфетаміном, Альфа-PVP та мефедроном. Також правоохоронці знайшли близько 15 "закладок", які зловмисники встигли розкласти ще до затримання.

Крім того, за місцем проживання одного з ділків правоохоронці вилучили ще майже 500 грамів Альфа-PVP, та близько 100 грамів інших наркотичних та психотропних речовин.

Чоловікам оголосили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики в посилці. Заборонені речовини були сховані у консервації, а саме — у варенні.