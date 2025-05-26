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26 травня 2025, 15:55

У Києві затримали наркоділків на Подолі: що їм тепер загрожує

26 травня 2025, 15:55
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Фото: Нацполіція
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У столиці правоохоронці затримали двох наркоторговців. Вони розкладали "закладки" у Подільському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столові постануть перед судом двоє чоловіків, які на Подолі збували психотропи та наркотики. В їхньому авто поліцейські знайшли майже 90 згортків із канабісом, амфетаміном, метамфетаміном, Альфа-PVP та мефедроном. Також правоохоронці знайшли близько 15 "закладок", які зловмисники встигли розкласти ще до затримання.

Крім того, за місцем проживання одного з ділків правоохоронці вилучили ще майже 500 грамів Альфа-PVP, та близько 100 грамів інших наркотичних та психотропних речовин.

Чоловікам оголосили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики в посилці. Заборонені речовини були сховані у консервації, а саме — у варенні.

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