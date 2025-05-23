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На Київщині будуть судити медика, який обіцяв військовому зробити його обмежено придатним. Він обіцяв, що може вплинути на ВЛК

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який запропонував військовому стати обмежено придатним. За цю послугу медик просив 40 тисяч гривень. За ці гроші він обіцяв вплинути на членів медичної комісії, щоб ті дали фейковий висновок. Тепер йому загрожує ув'язнення.

За даними слідства, військовий звернувся на огляд до лікаря-хірурга. Тоді медик запропонував записати у медичних документах категорію придатності до військової служби у тилу. Затримали його тоді, коли він отримував гроші.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали директорку благодійної організації. Вона за 4,7 тисячі доларів пропонувала військовослужбовцю допомогу в фіктивному отриманні діагнозу, що дозволив би визнати його непридатним до військової служби.