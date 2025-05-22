Фіктивна інвалідність за 4700 доларів: у Харкові затримали директорку благодійної організації

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Правоохоронці оголосили підозру благодійниці у Харкові, яка "торгувала" звільненням з військової служби

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Жителька Харкова, яка є керівницею благодійної організації, запропонувала військовослужбовцю допомогу в фіктивному отриманні діагнозу, що дозволив би визнати його непридатним до військової служби.

За 4700 доларів жінка пообіцяла організувати госпіталізацію, оформлення медичних направлень, встановлення діагнозу та отримання статусу особи з інвалідністю. Вона стверджувала, що має вплив на посадовців медустанов Харкова та може забезпечити ухвалення необхідних рішень.

Фігурантка особисто супроводжувала військового до лікарів, домовлялася про прийоми, здійснювала телефонні дзвінки до посадовців. Медичні огляди проходили у присутності жінки. Направлення та інші документи видавались без належного меобстеження, аналізів та обґрунтованих підстав.

Жінку затримали. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема, серед медичного персоналу.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали адвоката, який "торгував" бронюванням за 4000 доларів.