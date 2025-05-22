10:23  22 травня
У Рівному горить сміттєзвалище: жителів просять зачинити вікна
09:43  22 травня
На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
12:01  22 травня
На Тернопільщині перекинулась маршрутка з пасажирами: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
22 травня 2025, 16:46

Фіктивна інвалідність за 4700 доларів: у Харкові затримали директорку благодійної організації

22 травня 2025, 16:46
Читайте также на русском языке
фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці оголосили підозру благодійниці у Харкові, яка "торгувала" звільненням з військової служби

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Жителька Харкова, яка є керівницею благодійної організації, запропонувала військовослужбовцю допомогу в фіктивному отриманні діагнозу, що дозволив би визнати його непридатним до військової служби.

За 4700 доларів жінка пообіцяла організувати госпіталізацію, оформлення медичних направлень, встановлення діагнозу та отримання статусу особи з інвалідністю. Вона стверджувала, що має вплив на посадовців медустанов Харкова та може забезпечити ухвалення необхідних рішень.

Фігурантка особисто супроводжувала військового до лікарів, домовлялася про прийоми, здійснювала телефонні дзвінки до посадовців. Медичні огляди проходили у присутності жінки. Направлення та інші документи видавались без належного меобстеження, аналізів та обґрунтованих підстав.

Жінку затримали. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема, серед медичного персоналу.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали адвоката, який "торгував" бронюванням за 4000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар підозра затримання Харків військова служба
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
"Заробив" $46 тисяч: у Харкові викрили переправника, який організував втечу ухилянтам за кордон
22 травня 2025, 17:40
Росія вдарила по Кіровоградщині трьома балістичними ракетами, — ОВА
22 травня 2025, 17:10
На Миколаївщині в річці Інгулець потонув чоловік
22 травня 2025, 17:02
Росіяни скинули вибухівку на мешканку Херсона
22 травня 2025, 16:55
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій збив пішохода
22 травня 2025, 16:47
Війська РФ вдарили по Гуляйполю: постраждав чоловік
22 травня 2025, 16:30
У ЦПД розвіяли міф про зламані камери на кордонах України та країн ЄС
22 травня 2025, 16:20
Окупанти атакували північ Донеччини: є жертви та поранені
22 травня 2025, 16:10
Мисливці ГУР показали, як "шматують" на полі бою піхоту та техніку окупантів
22 травня 2025, 16:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »