Фото: Нацполиция

В Киевской области будут судить медика, который обещал военному сделать его ограниченно пригодным. Он обещал, что может повлиять на ВЛК

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который предложил военнослужащему стать пригодным. За эту услугу медик просил 40 тысяч гривен. За эти деньги он обещал повлиять на членов медицинской комиссии, чтобы те дали фейковое заключение. Теперь ему грозит заключение.

По данным следствия, военный обратился на осмотр к врачу-хирургу. Тогда медик предложил записать в медицинских документах категорию годности военной службы в тылу. Задержали его, когда он получал деньги.

Напомним, ранее в Харькове задержали директора благотворительной организации. Она за 4,7 тысячи долларов предлагала военнослужащему помощь в фиктивном получении диагноза, позволяющего признать его непригодным к военной службе.