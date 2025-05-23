$2500 доларів за інвалідність: на Львівщині затримали посадовця лікарні

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Поліція Львівської області викрила заступника директора однієї з центральних районних лікарень, який вимагав 2,5 тисячі доларів за незаконне продовження інвалідності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, посадовець, відповідальний за експертизу тимчасової непрацездатності, вимагав хабар від пацієнта з третьою групою інвалідності.

При цьому він знав, що людина має всі законні підстави для продовження інвалідності, але все одно вимагав гроші.

Зловмисника затримали 20 травня у його службовому кабінеті одразу після одержання неправомірної вигоди.

Затриманому вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати посади.

Наразі чоловіка відсторонено від посади. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судили лікаря, який вимагав гроші з пацієнта, щоб виключити його з військового обліку. При цьому свою провину медик не визнав.