2000 доларів за "службу в тилу": у Львові затримали адвоката та його спільницю
Фігурантам загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Адвокат, маючи зв’язки, обіцяв працевлаштувати чоловіка мобілізаційного віку на службу до тилових підрозділів. Свою "послугу" оцінив у 2000 доларів. Гроші клієнт мав передати його довіреній особі.
Правоохоронці затримали адвоката та його спільницю. Їм оголосили підозру.
Фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше повідомляється, що на Тернопільщині військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 тисяч доларів.
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