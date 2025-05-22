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22 травня 2025, 08:39

На Київщині 19-річний мотоцикліст травмувався у ДТП

22 травня 2025, 08:39
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці Київщини розслідують обставини ДТП на Білоцерківщині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія за участі мотоцикла та легковика трапилася 20 травня у селі Ковалівка.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій мотоцикла Honda виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Opel, який виконував розворот.

Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, напередодні у Львові зіштовхнулися дві легкові автівки, внаслідок чого одну з них відкинуло на зупинку громадського транспорту. Травмовано 21-річну дівчину.

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