В Киевской области 19-летний мотоциклист травмировался в ДТП
Правоохранители Киевщины расследуют обстоятельства ДТП в Белоцерковщине
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария с участием мотоцикла и легковушки произошла 20 мая в селе Ковалевка.
Предварительно установлено, что 19-летний водитель мотоцикла Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel, выполнявшим разворот.
В результате аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
Напомним, накануне во Львове столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них отбросило на остановку общественного транспорта. Травмирована 21-летняя девушка.