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22 мая 2025, 08:39

В Киевской области 19-летний мотоциклист травмировался в ДТП

22 мая 2025, 08:39
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Киевщины расследуют обстоятельства ДТП в Белоцерковщине

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария с участием мотоцикла и легковушки произошла 20 мая в селе Ковалевка.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель мотоцикла Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel, выполнявшим разворот.

В результате аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Напомним, накануне во Львове столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них отбросило на остановку общественного транспорта. Травмирована 21-летняя девушка.

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