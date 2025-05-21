На Донеччині зіткнулися дві вантажівки: рятувальники деблокували постраждалого водія
Аварія сталася вдень 20 травня в селищі Шабельківка Краматорського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На дорозі зіткнулися дві вантажних авто. Один з водіїв опинився заблокованим в кабіні вантажівки, понівеченої внаслідок ДТП.
Рятувальники за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту деблокували 51-річного постраждалого та передали його співробітникам "швидкої".
Нагадаємо, ввечері 19 травня на Одещині автівка вилетіла в кювет. Загинули дві людини: водій та пасажирка.
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