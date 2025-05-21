13:11  21 травня
У Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам
12:16  21 травня
На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн
12:40  21 травня
На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
UA | RU
UA | RU
21 травня 2025, 14:42

На Тернопільщині депутат райради на смерть збив військового

21 травня 2025, 14:42
Читайте также на русском языке
фото: Тернопільська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Депутату районної ради повідомлено про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 19 травня близько 19:30 у селі Старий Вишнівець.

Водій автомобіля Mitsubishi Colt, перебуваючи в нетверезому стані, втратив контроль над керуванням, виїхав на зустрічну смугу та збив пішохода — військового, який стояв біля свого авто ВАЗ 2109.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Закарпатті водій навмисно збив поліцейську. Жінку госпіталізували до лікарні з переломом ноги та забоєм грудної клітини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область ДТП ПДР алкоголь військовий депутат
Поліція Вінниччини встановлює обставини ДТП, в якій травмувався 11-річний велосипедист
21 травня 2025, 14:03
На Буковині легковик вилетів з дороги в кювет: є постраждала
21 травня 2025, 12:55
На Тернопільщині школяр на мотоциклі в’їхав у кросовер
21 травня 2025, 12:09
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У червні в "Дії" з'явиться ШІ-асистент: які функції виконуватиме
21 травня 2025, 15:54
У Луцьку військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК, – ЗМІ
21 травня 2025, 15:46
На Рівненщині судитимуть керівників ТЦК – їм загрожує до 12 років позбавлення волі
21 травня 2025, 15:29
На Донеччині зіткнулися дві вантажівки: рятувальники деблокували постраждалого водія
21 травня 2025, 15:29
Два самогубства за три дні: що стоїть за смертями курсантів у Хмельницькій академії ДПСУ
21 травня 2025, 15:25
На Рівненщині через вибух гранати постраждав 19-річний хлопець
21 травня 2025, 14:59
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
21 травня 2025, 14:58
У Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів
21 травня 2025, 14:47
Упакована капітуляція: як домовленості можуть приховувати політичну катастрофу
21 травня 2025, 14:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »