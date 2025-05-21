На Тернопільщині депутат райради на смерть збив військового

фото: Тернопільська обласна прокуратура

Депутату районної ради повідомлено про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 19 травня близько 19:30 у селі Старий Вишнівець.

Водій автомобіля Mitsubishi Colt, перебуваючи в нетверезому стані, втратив контроль над керуванням, виїхав на зустрічну смугу та збив пішохода — військового, який стояв біля свого авто ВАЗ 2109.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Закарпатті водій навмисно збив поліцейську. Жінку госпіталізували до лікарні з переломом ноги та забоєм грудної клітини.