Армия РФ атаковала Киевщину: погибла женщина, 3 человека ранены, среди них - ребенок

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Ночью 18 мая российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погиб человек, ранения получили три человека, среди которых маленький ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, ночью кафиры совершили очередную массированную атаку БпЛА на Киевщину. Вражеские дроны повредили частные жилые дома и многоэтажку.

"В Обуховском районе в результате вражеских обстрелов погибла 28-летняя женщина. Еще два человека и 4-летний мальчик получили ранения, их госпитализировали", — говорится в сообщении.

В Фастовском районе повреждены два складских помещения и частные жилые дома.

Правоохранители начали уголовные производства по фактам совершения военных преступлений, что повлекло за собой гибель людей.

Напомним, 17 мая в результате обстрелов Херсонщины пострадали восемь гражданских.