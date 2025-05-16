Росіяни атакували українських електриків на Донеччині
Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під ворожий удар в Донецькій області
Про це Група ДТЕК повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.
Як зазначається, унаслідок вибуху російського FPV-дрона пошкоджень зазнав робочий автомобіль. Енергетики не постраждали.
"Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій", – повідомили у компанії.
Нагадаємо, на Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки масштабних обстрілів.
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