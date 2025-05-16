Росіяни атакували українських електриків на Донеччині

Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?

Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна

13 травня 2025

"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв

Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...