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24 квітня 2025, 06:10

На Київщині жінка до смерті забила немовля стільцем

24 квітня 2025, 06:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кричуща трагедія сталася в листопаді 2024 року в Обухові. Жінка, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, вбила немовля. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За матеріалами справи, 63-річна жінка перебувала вдома зі своїм онуком, якому виповнився тиждень з дня народження. У стані алкогольного сп’яніння вона побила хлопчика дерев’яним стільцем. Після вчиненого фігурантка поклала дитину у ліжечко, де від отриманих травм вона померла.

Поліцейські Київщини скерували до суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства немовляти, вчиненого з особливою жорстокістю.

"Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Згодом поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її співмешканцю, яких звинувачують у смерті хлопчика. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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