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24 апреля 2025, 06:10

В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом

24 апреля 2025, 06:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вопиющая трагедия произошла в ноябре 2024 года в Обухове. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила ребенка. Ей грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По материалам дела, 63-летняя женщина находилась дома со своим внуком, которому исполнилась неделя со дня рождения. В состоянии алкогольного опьянения она избила мальчика деревянным стулом. После совершенного фигурантка положила ребенка в кроватку, где от полученных травм она скончалась.

Полицейские Киевщины направили в суд обвинительный акт по факту умышленного убийства младенца, совершенного с особой жестокостью.

"В настоящее время женщина находится под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы в морозильной камере было обнаружено тело ребенка 1 год и 3 месяца. Мальчик со старшей в год сестрёнкой, проживал с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Полицейские сообщили о подозрении 18-летней матери и ее сожителю, обвиняемых в смерти мальчика. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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