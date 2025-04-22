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22 квітня 2025, 17:29

Пішов у СЗЧ та вбив матір: на Львівщині судили військовослужбовця

22 квітня 2025, 17:29
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У Львівській області судили військового, який до смерті забив свою матір. Це сталось, коли він самовільно покинув місце служби

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

За даними слідства, на Львівщині військовий самовільно залишив наметове містечко військової служби навесні 2024 року. У СЗЧ він був до 20 грудня 2024 року. Його затримали, коли він побив свою матір.

Відомо, що 17 грудня, за кілька днів до затримання, військовий посварився з матір'ю. Під час конфлікту він тяжко побив кулаком та дерев’яним руків’ям молотка жінку, після чого топтався ногами по її тулубу. Потерпіла отримала переломи ребер з розривом внутрішніх органів та через два дні померла у своєму помешканні.

На суді військовий визнав свою провину. Його визнали винним та призначили йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили чоловіка, який вбив свого знайомого. Він прийшов до товариша в гості, а потім під час сварки кілька разів вдарив його і втік. Тепер він проведе найближчі роки за ґратами.

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