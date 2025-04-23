На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вбив сусідську дитину
Раніше судимий чоловік завдав 12-річному хлопчику ножові поранення, внаслідок яких дитина померла
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Злочин стався 19 квітня о 18:00 у місті Шахтарське Синельниківського району. Фігурант посварився з сусідським хлопчиком на сходовому майданчику багатоповерхівки. Під час конфлікту 43-річний чоловік вихопив ніж та напав на дитину. З ножовими пораненнями у живіт хлопчика доставили до лікарні. На жаль, він помер.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру та взяли під варту.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік напав на сина з ножем та ледь не вбив його.
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