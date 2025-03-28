Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили еще один способ переправки военнообязанных мужчин за границу. "Услуга" почтила до 7 тысяч

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Отмечается, что через государственную границу Украины за денежное вознаграждение от 2500 до 7000 долларов. Объявление об этом размещали в соцсетях.

Фигурантами оказались два гражданина Украины, которые задержаны в процессуальном порядке. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее задержали троих мужчин, пытавшихся скрыться за границу. Известно, что они были одеты в камуфлированную одежду. По их словам, так они надеялись ввести в заблуждение пограничников.