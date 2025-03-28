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28 березня 2025, 01:50

Не хотів служити після смерті дружини: на Житомирщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації

28 березня 2025, 01:50
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На Житомирщині суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від військової служби. При цьому він пояснив, що він уже брав участь у бойових діях

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Житомирській області 52-річного чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Відомо, що його визнали придатним до служби. Проте коли він отримав повістку - він письмово відмовився від служби.

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що раніше брав участь у бойових діях у 2014 році, але залишив військову частину після смерті дружини. Також зазначив, що через стан здоров’я не витримає навантажень. Проте суд визнав його винним та призначив три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше викрили посадовця КМДА, який для ухилення від мобілізації оформив фейкову інвалідність. Крім того, він незаконно отримав близько 100 тисяч гривень соцвиплат від держави.

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