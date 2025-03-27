Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах

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Деякі військові незадоволені тим, що в країні залишаються чоловіки, які за законом мають захищати країну, але не уникають цього

Одним із таких військових є начштабу 3 ОШБр "Ролло”, повідомляє RegioNews із посиланням на expert.in.ua.

На його думку, в Україні громадяни, які не захищають свою країну, мають бути обмежені права.

"Мені хотілося б, щоб в "ухилянтів” були обмежені цивільні права”, – заявив військовий.

Нагадаємо, посадовця КМДА викрили на схемі з ухилення від мобілізації.