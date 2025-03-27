Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
Деякі військові незадоволені тим, що в країні залишаються чоловіки, які за законом мають захищати країну, але не уникають цього
Одним із таких військових є начштабу 3 ОШБр "Ролло”, повідомляє RegioNews із посиланням на expert.in.ua.
На його думку, в Україні громадяни, які не захищають свою країну, мають бути обмежені права.
"Мені хотілося б, щоб в "ухилянтів” були обмежені цивільні права”, – заявив військовий.
Нагадаємо, посадовця КМДА викрили на схемі з ухилення від мобілізації.
Втік прямо з автівки, яка везла до військової частини: на Львівщині судили чоловіка за ухилення від службиВсі новини »
26 березня 2025, 20:25Пройшов ВЛК за пів години: на Дніпропетровщині судили чоловіка, який відмовився від повістки
25 березня 2025, 19:15На Львівщині чоловіка засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації
25 березня 2025, 15:10
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки
27 березня 2025, 08:08У Вінницькій області член ВЛК обіцяв за хабар визнати військовозобов’язаного обмежено придатним
27 березня 2025, 07:55Ворожа атака на Харків: постраждали 11 людей
27 березня 2025, 07:46Військові моряки приземлили два ударних та один розвідувальний дрони
27 березня 2025, 07:28Окупанти завдали повторний удар по Конотопу: на місці працювали рятувальники
27 березня 2025, 07:16На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона
27 березня 2025, 06:51Бійці "Фенікса" показали, як відбили ворожий штурм на Донеччині
27 березня 2025, 06:22ЗСУ знищили командний пункт російської дивізії на Курщині
27 березня 2025, 05:45На Львівщині перекрили канал контрабанди деревини
27 березня 2025, 05:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі блоги »