Маскувалися під прикордонників: у високогір’ї Карпат затримали трьох втікачів
У неділю, 23 березня, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти за кордон
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.
Рух чоловіків у бік Румунії зафіксували прилади прихованого спостереження та моніторингу за прилеглою до кордону місцевістю.
Затримані – жителі Харківської, Дніпропетровської на Херсонської областей. Усі троє були одягнені у камуфльований одяг.
Зі слів чоловіків, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в оману прикордонні наряди.
Стосовно затриманих склали адмінпротоколи, справи направили до суду.
Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.
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