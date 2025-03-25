фото: ДПСУ

У неділю, 23 березня, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались втекти за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Рух чоловіків у бік Румунії зафіксували прилади прихованого спостереження та моніторингу за прилеглою до кордону місцевістю.

Затримані – жителі Харківської, Дніпропетровської на Херсонської областей. Усі троє були одягнені у камуфльований одяг.

Зі слів чоловіків, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в оману прикордонні наряди.

Стосовно затриманих склали адмінпротоколи, справи направили до суду.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.