На Житомирщині викрито жительку Одещини, яка за 120 тис. грн намагалася переправити через кордон групу чоловіків

фото: ДПСУ

Оперативники Житомирського прикордонного загону спільно зі співробітниками Національної поліції припинили злочинну діяльність зловмисниці, яка забезпечувала нелегальне переправлення чоловіків призовного віку до ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

У результаті спецоперації було викрито координаторів та затримано перевізника – жінку з Одещини, а також 8 порушників державного кордону – чоловіків з Тернопільської, Закарпатської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Рівненської областей.

Інформацію про можливі варіанти нелегального перетинання державного кордону чоловіки підшуковували у месенджері Telegram.

Вартість незаконної подорожі становила 120 000 гривень з кожної особи.

Наразі організаторку злочинної схеми затримано у порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Тим часом чоловікам, які намагались незаконним шляхом покинути Україну, загрожує штраф.

Нагадаємо, на Житомирщині 30-річний чоловік зберігав вдома бойову зброю та набої.