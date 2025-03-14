На Київщині чоловік викрав скутер: йому світить до 5 років тюрми

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У Миронівці 39-річний місцевий житель викрав скутер Yamaha, який згодом покинув на одній із міських вулиць

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Днями до правоохоронців Обухівського управління поліції звернувся потерпілий із повідомленням про те, що біля його будинку викрали належний йому мототранспорт.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування фігуранта, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили зловмиснику про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України).

Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в середу, 12 березня, гощанські поліцейські оперативно викрили та затримали зловмисника, який вкрав у жінки сумочку.

Раніше повідомлялося, що в Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.