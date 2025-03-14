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14 березня 2025, 12:38

У Черкасах збили мотоцикліста: чоловіка госпіталізували

14 березня 2025, 12:38
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фото: Національна поліція
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Сьогодні вранці в Черкасах на вулиці Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті постраждав водій мотоцикла. Слідчі вже розпочали досудове розслідування

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, 20-річний водій автомобіля "Daewoo Lanos", виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу мотоциклу, який рухався головною дорогою. Це призвело до зіткнення.

У результаті постраждав 37-річний мотоцикліст. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Водій автомобіля не травмувався.

Наразі за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, на Житомирині 8 березня на 103 км траси Київ-Чоп сталася ДТП. Тоді загинули троє молодих людей. Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців аварії.

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