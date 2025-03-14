У Черкасах збили мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
Сьогодні вранці в Черкасах на вулиці Героїв Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті постраждав водій мотоцикла. Слідчі вже розпочали досудове розслідування
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, 20-річний водій автомобіля "Daewoo Lanos", виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу мотоциклу, який рухався головною дорогою. Це призвело до зіткнення.
У результаті постраждав 37-річний мотоцикліст. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.
Водій автомобіля не травмувався.
Наразі за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди.
Нагадаємо, на Житомирині 8 березня на 103 км траси Київ-Чоп сталася ДТП. Тоді загинули троє молодих людей. Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців аварії.