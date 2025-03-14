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Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
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14 березня 2025, 12:56

Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина

14 березня 2025, 12:56
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фото: Markku Ulander/Lehtikuva
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Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина Росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що Ян Петровський (також відомий як Воїслав Торден) причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині. Зловмисник також фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України.

Росіянин входив до складу диверсійно-розвідувальної штурмової групи "Русич" 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

Перебуваючи на посаді заступника командира ворожого угруповання, Петровський брав участь у боях проти Сил антитерористичної операції на сході України.

20 липня 2023 року фінська поліція затримала його в аеропорту міста Гельсінкі.

Українські правоохоронці надали фінським партнерам всебічне сприяння у розслідуванні цієї справи. Зокрема, проводили слідчі дії з потерпілими та свідками, а також ініціювали додаткові судово-медичні експертизи.

Нагадаємо, в Україні судитимуть бійця "ЛНР", який причетний до вбивства письменника на Ізюмщині.

Фінляндія убивство воєнні злочини вбивця суд в'язниця
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