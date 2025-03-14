Поліція розшукує вбивцю активіста Ганула: оприлюднено фото
Національна поліція оприлюднила фото чоловіка, ймовірно причетного до вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі
Знімки опубліковані на сторінці відомства у Фейсбуці, передає RegioNews.
Зазначається, що поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка з фото, просимо повідомити в поліцію за номерами телефонів: (380) 732555126, (380) 949498364 або на спецлінію "102"", – йдеться у повідомленні.
Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.
Нагадаємо, сьогодні, у п'ятницю, 14 березня, в Приморському районі Одеси невідомий застрелив чоловіка. Убитим виявився активіст і волонтер Дем'ян Ганул.
Справу під свій контроль узяв міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.