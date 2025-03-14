В Киевской области мужчина похитил скутер: ему светит до 5 лет тюрьмы

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В Мироновке 39-летний местный житель похитил скутер Yamaha, впоследствии покинувший на одной из городских улиц

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

На днях к стражам порядка Обуховского управления полиции обратился потерпевший с сообщением о том, что возле его дома похитили принадлежащий ему мототранспорт.

Полицейские оперативно установили местонахождение фигуранта, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи процессуального руководства Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили злоумышленнику о подозрении по факту незаконного завладения транспортным средством (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в среду, 12 марта, гощанские полицейские оперативно разоблачили и задержали злоумышленника , укравшего у женщины сумочку.

Ранее сообщалось, что в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину , угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.