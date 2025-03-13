Фото: Нацполіція

У Київській області 12 березня сталась ДТП. Відомо, що на перехресті доріг зіткнулись дві автівки

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 12 березня, близько 09:00 години, на перехресті доріг у селі Гнатівка Бучанської територіальної громади. 56-річний водій ЗАЗ під час повороту на перехресті, не надав перевагу у русі автомобілю Fiat, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок цього автомобілі зіткнулись.

50-річний водій Fiat був госпіталізований медиками. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, що спричинила тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше на Сумщині, 31-річний водій ВАЗ наїхав на 60-річного пішохода. Чоловік рухався вздовж проїзної частини дороги. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці, а водій - поїхав з місця аварії. Правоохоронці знайшли водія та затримали його.