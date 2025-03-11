Збив на смерть і поїхав: на Сумщині затримали водія, який збив людину
Вночі на Сумщині сталась смертельна аварія. Пішохід загинув на місці, а водій - втік з місця ДТП
Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.
Аварія сталась в ніч на 11 березня в одному із селищ Сумського району. За даними поліції, 31-річний водій ВАЗ наїхав на 60-річного пішохода. Чоловік рухався вздовж проїзної частини дороги. Пішохід внаслідок ДТП загинув на місці. При цьому водій просто поїхав з місця аварії.
Правоохоронці знайшли водія ВАЗ та затримали його. Розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше в Києві засудили водія, який переїхав 14-річну дівчинку та залишив її без допомоги. Його засудили до 4 років позбавлення волі.
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