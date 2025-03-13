Фото: Нацполиция

В Киевской области 12 марта произошло ДТП. Известно, что на перекрестке дорог столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 12 марта, около 09:00, на перекрестке дорог в селе Игнатовка Бучанской территориальной громады. 56-летний водитель ЗАЗ во время поворота на перекрестке, не предпочел двигаться во встречном направлении автомобилю Fiat. В результате автомобили столкнулись.

50-летний водитель Fiat был госпитализирован медиками. Правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП, повлекшего телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в Сумской области, 31-летний водитель ВАЗ наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина двигался вдоль проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход погиб на месте, а водитель - уехал с места аварии. Правоохранители обнаружили водителя и задержали его.