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13 марта 2025, 17:50

ДТП в Киевской области: водителя госпитализировали, полиция начала расследование

13 марта 2025, 17:50
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области 12 марта произошло ДТП. Известно, что на перекрестке дорог столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 12 марта, около 09:00, на перекрестке дорог в селе Игнатовка Бучанской территориальной громады. 56-летний водитель ЗАЗ во время поворота на перекрестке, не предпочел двигаться во встречном направлении автомобилю Fiat. В результате автомобили столкнулись.

50-летний водитель Fiat был госпитализирован медиками. Правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП, повлекшего телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в Сумской области, 31-летний водитель ВАЗ наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина двигался вдоль проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход погиб на месте, а водитель - уехал с места аварии. Правоохранители обнаружили водителя и задержали его.

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