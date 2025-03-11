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11 березня 2025, 15:27

Смертельна ДТП на Київщині: загинув 59-річний водій

11 березня 2025, 15:27
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Фото: Нацполіція
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На автодорозі на Київщині ВАЗ зіткнувся з легковиком. Внаслідок аварії загинув чоловік, а також постраждала жінка

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Днями сталась аварія на відрізку автодороги сполученням Київ-Овруч поблизу села Демидів. 59-річний водій ВАЗ-2106 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком.

Внаслідок ДТП водій ВАЗ загинув. 48-річна жінка, яка була за кермом Land Rover, дістала поранення. Правоохоронці розпочали розслідування.

"Шановні водії, застерігаємо вас бути уважними за кермом, завжди враховувати дорожню обстановку та дотримуватися швидкісних обмежень", - пишуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП. На трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo. Внаслідок аварії загинули троє пасажирів Chery: 19-річний юнак та дві 18-річні дівчини. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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