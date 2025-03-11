Смертельна ДТП на Київщині: загинув 59-річний водій
На автодорозі на Київщині ВАЗ зіткнувся з легковиком. Внаслідок аварії загинув чоловік, а також постраждала жінка
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Днями сталась аварія на відрізку автодороги сполученням Київ-Овруч поблизу села Демидів. 59-річний водій ВАЗ-2106 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком.
Внаслідок ДТП водій ВАЗ загинув. 48-річна жінка, яка була за кермом Land Rover, дістала поранення. Правоохоронці розпочали розслідування.
"Шановні водії, застерігаємо вас бути уважними за кермом, завжди враховувати дорожню обстановку та дотримуватися швидкісних обмежень", - пишуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП. На трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo. Внаслідок аварії загинули троє пасажирів Chery: 19-річний юнак та дві 18-річні дівчини. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.