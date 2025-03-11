У Львові п'яний водій влетів у припарковане авто: при поліцейських він дістав пляшку та випив ще

фото: t.me/lvivpatrolpolice

Аварія сталася минулого тижня на вулиці Джорджа Вашингтона у Львові. Після вчинення ДТП п’яний керманич вирішив випити ще

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.

Виявилося, що водій легковика Volkswagen Golf не впорався з керування та зіткнувся з припаркованим авто цієї ж марки. Патрульні під час спілкування із 53-річним винуватцем ДТП виявили у львів'янина ознаки алкогольного сп’яніння.

"Водій відмовився проходити перевірку, після чого дістав пляшку алкоголю та почав пити", — йдеться в повідомленні.

На правопорушника склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, в Івано-Франківську водій Kia врізався в автобус Богдан. Правоохоронці з'ясували, що водій легковика був п'яний.