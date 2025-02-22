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22 лютого 2025, 14:15

Наслідки російського удару по ЧАЕС: загрози для населення немає

22 лютого 2025, 14:15
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фото: ДСНС Київщини
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Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

У суботу, 22 лютого, рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки.

Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.

У ДСНС наголошують, радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, сталася пожежа.

ДСНС уже більше тижня ліквідовує наслідки атаки.

Раніше ми повідомляли, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС.

РФ ДСНС ЧАЕС радіація атака саркофаг
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