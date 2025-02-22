Наслідки російського удару по ЧАЕС: загрози для населення немає

фото: ДСНС Київщини

Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

У суботу, 22 лютого, рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки.

Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.

У ДСНС наголошують, радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, сталася пожежа.

ДСНС уже більше тижня ліквідовує наслідки атаки.

Раніше ми повідомляли, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС.