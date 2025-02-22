Последствия российского удара по ЧАЭС: угрозы для населения нет

фото: ГСЧС Киевщины

Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

В субботу, 22 февраля, спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия и ликвидации одной ячейки тления с северной стороны арки.

Проводится постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров.

В ГСЧС отмечают, радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, произошел пожар.

ГСЧС уже больше недели ликвидирует последствия атаки.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен в поддержку укрытия ЧАЭС.