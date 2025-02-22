11:04  22 февраля
Польский министр привез в США сбитый в Украину "Шахед"
10:39  22 февраля
В Киеве нетрезвый водитель врезался в автобус: пострадала женщина
12:23  21 февраля
В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2025, 14:15

Последствия российского удара по ЧАЭС: угрозы для населения нет

22 февраля 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

В субботу, 22 февраля, спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия и ликвидации одной ячейки тления с северной стороны арки.

Проводится постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров.

В ГСЧС отмечают, радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, произошел пожар.

ГСЧС уже больше недели ликвидирует последствия атаки.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен в поддержку укрытия ЧАЭС.

РФ ГСЧС ЧАЭС радиация атака саркофаг
В Кировоградской области российский дрон попал в предприятие: обошлось без жертв
22 февраля 2025, 10:47
За сутки в Донецкой области россияне убили двух гражданских и еще 12 ранили
22 февраля 2025, 10:17
Россия запустила по Украине 162 беспилотника: как отработала ПВО
22 февраля 2025, 09:12
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Обстрел Константиновки в Донецкой области: под завалами могут быть люди
22 февраля 2025, 14:31
Зеленский не готов подписать соглашение с США о полезных ископаемых, — Sky News
22 февраля 2025, 13:22
В Харьковской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть раненые
22 февраля 2025, 13:11
США могут отключить Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых, - СМИ
22 февраля 2025, 12:17
В Херсонской области из-за российской агрессии погиб человек
22 февраля 2025, 12:09
В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что известно
22 февраля 2025, 11:39
Польский министр привез в США сбитый в Украину "Шахед"
22 февраля 2025, 11:04
В Кировоградской области российский дрон попал в предприятие: обошлось без жертв
22 февраля 2025, 10:47
В Киеве нетрезвый водитель врезался в автобус: пострадала женщина
22 февраля 2025, 10:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »