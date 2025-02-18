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18 лютого 2025, 13:35

Уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС

18 лютого 2025, 13:35
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фото: Слово і Діло
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Таким чином уряд збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні в центрі уваги урядовців енергетика, яку систематично атакує ворог.

"Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ", – сказав прем'єр-міністр.

Наразі радіаційна загроза відсутня,тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, наголосив Шмигаль.

Окрім того, уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики. Це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову.

Нагадаємо, що російські війська влучили ударним дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Внаслідок цього було пошкоджено саркофаг.

У ДСНС повідомили, що на проммайданчику ЧАЕС зафіксували показники радіаційного фону в межах 0,57 мкЗв/год. Фахівці зауважили, що це не перевищує допустимих значень.

Окрім того, МВС попередило українців про фейк, який поширюється в мережі. У неправдивих повідомленнях громадян лякують викидом радіації, який нібито повинен скоро статися.

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Кабмін РФ гроші кредит ЧАЕС радіація дрон Шмигаль саркофаг
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