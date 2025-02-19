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19 лютого 2025, 13:54

ДСНС вже шостий день ліквідовує наслідки атаки по ЧАЕС

19 лютого 2025, 13:54
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фото: ДСНС
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Радіаційний фон на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не перевищує норми

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зазначається, що на Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару БПЛА по об'єкту "Укриття".

Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована. Роботи тривають.

Нагадаємо, уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття ЧАЕС.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, сталася пожежа.

ЧАЕС саркофаг наслідки атака дрон Росія
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