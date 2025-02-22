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22 лютого 2025, 10:47

На Кіровоградщині російський дрон влучив у підприємство: обійшлось без жертв

22 лютого 2025, 10:47
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У ніч проти 22 лютого у Кропивницькому районі Кіровоградської області російський дрон влучив в підприємство

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"Російська дронова атака знов не оминула нашу область. У Кропивницькому районі є влучання в одне з підприємств. На щастя, обійшлося без травмованих. На місці події працюють відповідні служби", – зазначив Райкович.

Повітряна тривога в регіоні тривала понад 4 години.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, на Київщині через атаку ворожих дронів загинув чоловік. А також пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, школу, дитячий садок.

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