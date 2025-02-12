На Київщині суддя підробив документи, щоби відпочити на Карибах

На Київщині суддя підробив документи, щоби відпочити на Карибах

фото: ДБР

ДБР завершило розслідування щодо судді з Київщини, який підробив документи аби поїхати в круїз на Кариби та адвоката, який йому допомагав

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну.

Для цього служитель Феміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цієї фальшивки в суді йому оформили службове відрядження за кордон.

Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу.

Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, СБУ і Нацполіція викрили одного з високопоставлених посадовців КМДА, який зробив собі "липову" інвалідність.

Раніше ми повідомляли, що в Києві викрили нотаріуса та його помічників, які підробили 2000 офіційних документів.