У Києві топпосадовець зробив собі фейкову інвалідність

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СБУ і Нацполіція викрили одного з високопоставлених посадовців КМДА, який зробив собі «липову» інвалідність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис СБУ.

Зазначається, що перший заступник директора одного з департаментів КМДА безпідставно оформив собі 2 групи інвалідності. Цей документ дозволяв отримати "бронь" від призову, а також регулярні соцвиплати від держави.

Правоохоронці встановили, що протягом 2023-2024 років чиновник незаконно одержав 170 000 грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності".

Для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема "погіршив" показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше в Одеській області на хабарництві викрили 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП. Він вимагав 1000 доларів за фіктивну повістку. Зловмисника затримали.