Вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для військових: викрилі посадовці Сил логістики ЗСУ

фото: ДБР

Правоохоронці оголосили підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам. Фігуранти заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

Схему організував колишній керівник КЕВ Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадовців з підрозділу в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця. Учасники схеми закуповували паливну деревину для ЗСУ за завищеною ціною, без відкритих торгів і через непрямих постачальників.

Закупівлі проводилися через ФОПи, рахунки яких повністю контролювали учасники схеми. Слідчі ДБР встановили загалом 35 ФОПів, чиї рахунки були задіяні в оборудці.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть командира військової частини, який переплатив 12 млн грн за паливні резервуари.