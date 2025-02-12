В Киевской области судья подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах

В Киевской области судья подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах

фото: ДБР

ДБР завершило расследование в отношении судьи из Киевщины, подделавшего документы, чтобы поехать в круиз на Карибы и адвоката, который ему помогал

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Судья во время военного положения уехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна.

Для этого служитель Фемиды в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На основании этой фальшивки в суде ему оформили служебную командировку за границу.

Судья обвиняется в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, подделке документа и использовании заведомо подложного документа.

Адвокат - в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и подлог документов.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили одного из высокопоставленных должностных лиц КГГА, сделавшего себе "липовую" инвалидность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили нотариуса и его помощников , подделавших 2000 официальных документов.