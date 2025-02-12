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12 февраля 2025, 15:10

В Киевской области судья подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах

12 февраля 2025, 15:10
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В Киевской области судья подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах
В Киевской области судья подделал документы, чтобы отдохнуть на Карибах
фото: ДБР
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ДБР завершило расследование в отношении судьи из Киевщины, подделавшего документы, чтобы поехать в круиз на Карибы и адвоката, который ему помогал

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Судья во время военного положения уехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна.

Для этого служитель Фемиды в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На основании этой фальшивки в суде ему оформили служебную командировку за границу.

Судья обвиняется в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, подделке документа и использовании заведомо подложного документа.

Адвокат - в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и подлог документов.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили одного из высокопоставленных должностных лиц КГГА, сделавшего себе "липовую" инвалидность.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили нотариуса и его помощников , подделавших 2000 официальных документов.

ГБР судья адвокат документ подделка отдых Карибы
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