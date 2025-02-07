Збитків на 8,5 млн грн: на Львівщині командир ВЧ закупив ліжка за завищеними цінами

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами. Фігуранту загрожує до восьми років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Закупка відбувалася без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок.

"Таким чином було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Командира військової частини підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо у Вінницькій області ДБР повідомило про підозру чиновнику ДСНС, який закупив спецзасоби за завищеними цінами та обдурив державу на майже 3 млн грн.