У Києві викрили нотаріуса та його помічників, які підробили 2000 офіційних документів

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Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу та його чотирьом співучасникам повідомили про підозру в підробці понад 2000 офіційних документів

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Зловмисникам інкриміновано несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи та підроблення та збут офіційних документів.

За даними слідства, один з нотаріусів Київського міського нотаріального округу з кінця 2022 по 2024 роки перебував за кордоном. Втім, він не припиняв здійснювати діяльність в Україні. За його вказівкою підлеглі, створюючи видимість присутності нотаріуса на роботі у Києві, здійснювали нотаріальну діяльність від його імені.

Вони видавали довіреності, заповіти, документи на право власності, використовуючи особистий електронний підпис нотаріуса, спеціальні бланки та печатки. Від імені нотаріуса вносили відомості щодо вчинення нотаріальних дій до реєстрів.

В цей час сам нотаріус, перебуваючи за кордоном, контролював роботу свого офісу через встановлені відеокамери. Проте, нотаріус не має права передавати свій підпис та паролі входу до реєстрів іншим особам.

У такий спосіб підозрювані виготовили понад 2 000 підроблених документів. Під час обшуків за місцем проживання та в робочих кабінетах підозрюваних правоохоронці вилучили підроблені довіреності, нотаріальні документи, бланки та печатки.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.