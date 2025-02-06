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Правоохоронці завершили розслідування щодо командира однієї з військових частин Кіровоградщини. Через його недбалість бюджет втратив майже 12 млн гривень. Обвинувальний акт направили до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, інформує RegioNews.

Військова частина оголосила тендер на закупівлю паливних резервуарів, у якому брали участь три компанії. Переможцем обрали приватну фірму, що запропонувала найнижчу ціну.

Однак після підписання договорів постачальник штучно завищив вартість резервуарів в документах. Командир частини не перевірив зміни в договорі, що й призвело до збитків у майже 12 млн гривень.

Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Командиру частини загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Житомирщині судитимуть підполковника, який змушував підлеглих робити ремонт свого будинку.